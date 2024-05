En mobiloplader og en seng viste sig at være en dårlig kombination for en gæst på et motel beliggende på Københavnsvej i Køge.

For pludselig opstod der brand i dynen og madrassen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i sin seneste døgnrapport.

Klokken var 18.42, da politikredsen tirsdag modtog meldingen om branden, der var opstået på et motelværelse.

»Det viste sig, at en 37-årig mand, som boede på stedet, havde sat sin mobiltelefon til opladning. Men opladeren havde tilsyneladende udviklet så meget varme, at det havde sat ild til både dyne og madras,« lyder det fra politiet.

Manden reagerede dog hurtigt og handlede ifølge politiet »snarrådigt«, da det gik op for ham, hvad der var sket.

»Han fik kastet begge dele (dyne og madras, red.) ud af vinduet, før branden nåede at få bedre fat i selve bygningen. Han fik også selv dæmpet flammerne med en pulverslukker, før brandvæsnet nåede frem,« skriver politiet.

Midt- og Vestsjællands Politi henviser derudover i døgnrapporten til en række råd, som Beredskabsstyrelsen tidligere er kommet med vedrørende opladning og senge:

»Det kan få fatale følger at sætte mobiltelefoner, tablets, bærbare computere eller anden elektronik til opladning på et letantændeligt materiale som for eksempel en seng eller sofa. I det bløde underlag kan apparatet ikke komme af med den varme, der udvikler sig under opladning,« lyder det eksempelvis på styrelsens hjemmeside.