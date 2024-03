MitID har været udsat for »et formodet« cyberangreb, oplyser Digitaliseringsstyrelsen til B.T.

Det digitale id, der bruges til at logge alt på Netbank til tjenester i det offentlige, virker dog igen nu.

»MitID har tidligere på dagen oplevet ustabil drift efter et formodet DDoS-angreb (overbelastningsanngreb), og normaldrift er igen etableret,« lyder det i en mail fra Digitaliseringsstyrelsen klokken 15.13.

På det krypterede medie Telegram hævder den russiske hackergruppe 'NoName057' at stå bag.

Det er den samme hackergruppe, som stod bag et omfattende angreb på på Københavns Lufthavn og Thisted Kommune søndag.

Trods driften skal være genoprettet, kan brugere i udlandet fortsat opleve problemer med at bruge MitID, skriver Digitaliseringsstyrelsen til B.T.

»Der er aktiveret en sikkerhedsmekanisme, der kan bevirke, at brugere i udlandet oplever udfordringer med at logge ind. Leverandøren arbejder hårdt på at finde en løsning for disse brugere.«

Angrebet kommer dagen efter et tilsvarende, der gik udover blandt andet Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, og Motorstyrelsen, hvis sider i flere timer onsdag eftermiddag ikke var tilgængelige.

Også her tog den russiske hackergruppe, NoName057, ansvaret.

»Vi fortsætter vores angreb på Danmark,« skriver gruppen.

Til B.T. har Peter Kruse, der er ekspert i cybersikkerhed og Chief Information Security Officer hos ladestandervirksomheden Clever, sagt:

»De har set en sårbarhed i Danmark. Når de først har set det, får de blod på tanden.«

Når den lange række hjemmesider bliver lagt ned af hackerne, er der tale om en simpel form for hackerangreb, kaldet DDoS-angreb, hvor en hjemmeside overbelastes med forespørgsler fra en stor mængde computere, forklarer sikkerhedseksperten.

Og det tyder på, at det står skidt til med IT-sikkerheden hos en lang række offentlige institutioner, siger Peter Kruse.

»Det viser jo, at vi er sårbare over for de her angreb. Danmark er en lavthængende frugt i den her sammenhæng. Det er en triviel type angreb, og der findes mange løsninger, der kan beskytte imod dem. Det tyder på, at man ikke har gjort nok for at beskytte sig.«