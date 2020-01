En tragisk sag udviklede sig fredag voldsomt i en dyreklinik i Odense.

En kvinde havde afleveret sin kat til undersøgelse og efterfølgende operation. Men ulykkeligvis kunne katten ikke klare narkosen og afgik ved døden. Det fik kattens ejer til at gå amok.

Den faglige vurdering på stedet var ellers, at katten godt kunne tåle narkosen.

Ifølge politiets døgnrapport for fredag og weekenden valgte den sørgende katteejer som konsekvens af kattens død at kaste en dørstopper i kobber formet som en kat gennem vinduespartiet til Overgades Dyreklinik, hvor episoden udspillede sig.

Og i det hele taget opførte katteejeren sig meget aggressivt, hvorfor politiet blev involveret i sagen.

Hos dyreklinikken fortæller ejeren til Fyens om den tragiske sag;

»Ejeren bliver meget ked af, at katten er gået bort, og så bliver hun aggressiv. Vi forsøger at snakke med hende for at forklare situationen, og for at snakke om den adfærd, hun selv har udvist i klinikken. Der er vi ikke kommet videre, og så har vi været nødt til at melde det til politiet som hærværk, siger indehaveren af dyreklinikken Tune Aas Mortensen til mediet.

Endnu står det ikke klart, om politiet går videre med sagen. Men i så fald det sker, er der tale om en hærværkssag, som det fremgår af døgnrapporten.