Lørdag aften endte tragisk.

Her kæmpede flere politifolk forgæves for en kvindes liv, da hun under en taxatur pludselig mistede livet.

Det bekræfter Københavns Politi overfor B.T.

»Det var en hyrevognschauffører, som har en kvinde i bilen. Han bliver opmærksom på, at hun er livløs,« fortæller Henrik Stormer, vagtchef ved Københavns Politi, og fortsætter:

»Chaufføren kører så ind forbi politistationen for at få hjælp.«

Flere forsøgte forgæves at redde kvindens liv. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Flere forsøgte forgæves at redde kvindens liv. Foto: Presse-fotos.dk

Og hjælp det fik chaufføren.

Ved Københavns Politi station, Station 1, stod et par politifolk udenfor. De begyndte hurtigt livreddende førstehjælp, der kort efter blev overtaget af ambulancereddere, der var blevet tilkaldt.

Men lige lidt hjalp det.

Kort efter blev kvinden erklæret død på Hvidovre Hospital.

Kvinden, der omkom, var født i 1942.