Antallet af sager om muligt bedrageri vokser hos Bagmandspolitiet. I alt er der beslaglagt 5,5 millioner.

I forbindelse med økonomiske hjælpepakker under coronakrisen er der indtil videre anmeldt svindel for lidt over 29 millioner kroner.

Det oplyser Bagmandspolitiet i en opgørelse, som strækker sig frem til i fredags.

Antallet af anmeldelser til Bagmandspolitiet er nået op på 87. Næsten samtlige kommer fra Erhvervsstyrelsen, oplyses det i en status, som er offentliggjort mandag.

Flertallet af tilfældene handler om forsøg på bedrageri. Det er kun en mindre del af de 29 millioner kroner, som faktisk er blevet udbetalt, oplyser Bagmandspolitiet. I alt er der beslaglagt 5,5 millioner kroner hos de mistænkte.

I enkelte af sagerne er der tidligere sket anholdelse og varetægtsfængsling. Disse tilfælde behandles af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Midt- og Vestsjællands Politi samt Københavns Politi, er det kommet frem.

For eksempel blev en direktør og en daglig leder af et selskab i byggebranchen midt i juni varetægtsfængslet efter et retsmøde i Retten i Nykøbing Falster.

De to beskyldes for svindel ved at udnytte ordningen med lønkompensation for et beløb på cirka 1,7 millioner kroner.

Den er en del af hjælpepakkerne til erhvervslivet i forbindelse med coronakrisen.

Virksomheder kan få betalt en del af lønnen til ansatte, som ellers stod til at blive fyret.

Men det er en betingelse, at de ansatte ikke arbejder, mens det offentlige betaler den ekstraordinære støtte.

Folketinget har i øvrigt vedtaget, at denne type økonomisk kriminalitet skal straffes væsentligt hårdere end andre former for svindel mod de offentlige kasser. Straffen skal være op til fire gange så lang.

