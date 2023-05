Politiet beder om hjælp til at identificere tre mænd.

De tre mænd er mistænkt for at have begået et røveri på Halmtorvet 14 på Vesterbro, København.

Røveriet skulle være begået 22. april klokken cirka 03.55.

Ifølge politiet var en mand på vej hjem fra byen, hvor han gik gennem Slagtehusgade forbi stofindtagelsesrummet H17 samt restauranten H15.

Kort efter løb de tre mistænkte mænd efter ham, hvorefter de overfaldt ham med voldsomme slag, spark og frarøvede ham flere personlige ejendele.

På billeder frigivet af politiet beskrives mand A, som en mand i alderen 35-40 år, lys i huden, almindelig af bygning, kortklippet mellemblond hår i toppen, som var redt tilbage, og karseklippet i siderne og på baghovedet.

Mand A, som politiet beder om hjælp til at identificere. Foto: Københavns Politi.

Han var iført sort jakke/trøje, mørkerøde bukser, sorte Nike-sko med hvid sål og bar en lang guldhalskæde. Han havde en bæltetaske rundt om livet, og på ryggen havde han en sort rygsæk med rødt håndtag i toppen.

Mand B beskrives som 35-45 år, lys i huden, almindelig af bygning, mørkt hår og mørkt skæg på hagen. Han var iført en langærmet blå trøje med en kortærmet T-shirt udenpå, blå jeans og sorte sko. Han halter på venstre ben.

Mand B, som politiet beder om hjælp til at identificere. Foto: Københavns Politi.

Den sidste mand (mand C) beskrives som 35-45 år, mørk i huden, sort hår med høje tindinger, sort kort fuldskæg. Han var iført sort jakke med lynlås, mørke grønne Cargo-bukser, som gik til anklerne og med lommer på siderne, og sorte sko.

Mand C, som politiet beder om hjælp til at identificere. Foto: Københavns Politi.

Politiet opfordrer borgere med oplysninger i sagen til at henvende sig til til Københavns Politi på telefon 114.