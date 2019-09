Vedersø Idrætsefterskole i Ulfborg ved Holstebro er sandsynligvis blevet ramt af et kemiudslip.

Der blev tirsdag morgen slået alarm efter at flere elever pludselig blev dårlige.

'Seks elever og ansatte er kørt til tjek på sygehuset med milde symptomer,' skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Pressemedarbejder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Anne Kirkegaard fortæller, at flere klagede over hovedpine og kvalme efter at have opholdt sig i skolens kemilokale.

Det lugtede også dårligt inde i lokalet.

I alt 93 af skolens 180 elever har været i det kemilokale, hvor det formodede kemiudslip skete.

De er alle blevet tilset af en læge på stedet, og 26 af dem blev yderligere undersøgt.

Heraf måtte tre lærere og tre elever indlægges på sygehusene i Herning og Holstebro for en sikkerheds skyld. Ingen af dem skulle være kommet alvorligt til skade.

Politiet oplyser i pressemeddelelsen, at der ikke har været fare for personer, der ikke har været i kemilokalet.

I første omgang forlod alle elever og lærere lokalet på grund af lugtgenerne og de symptomer, flere af de tilstedeværende begyndte at klage over.

Brand & Redning MidtVest blev kontaktet til et eftersyn af lokalet, og indsatslederen besluttede at tilkalde en ambulance.

Det skete tirsdag morgen klokken 9.37, hvorefter kemilokalet blev spærret af.

Beredskab Midtjylland og specialuddannet personel fra Beredskabsstyrelsens centre og kemikere fra Kemisk Beredskab er stadig i gang med at undersøge det mulige kemikalieudslip.

»Noget tyder på, at udslippet fandt sted i går, men det er stadig ved at blive undersøgt,« siger pressemedarbejder Anne Kirkegaard fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Om der er tale om et kemiudslip er endnu ikke sikkert.

Det vides heller ikke, hvilket stof, der i givet fald er skyld at folk i kemilokalet har fået det dårligt og lugtgenerne.