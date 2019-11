Auditører undersøger Frømandskorpset efter mistanke om vennetjenester og embedsmisbrug, oplyser Forsvaret.

Der er mistanke om vennetjenester og embedsmisbrug i Frømandskorpset. Forholdene skal nu efterforskes af auditørkorpset, oplyser forsvaret i en pressemeddelelse mandag.

Blandt andet er der påstande om, at personlige relationer har spillet en rolle i forbindelse med anskaffelse af nye motorer til korpsets hurtiggående både.

Forsvarets ledelse har besluttet at gå til auditørerne for at få en strafferetlig efterforskning af påstandene, fremgår det af pressemeddelelsen.

Baggrunden er en henvendelse fra et medie vedrørende "forskellige forhold i Frømandskorpset".

En af mistankerne drejer sig om nogle musikere, der skal have optrådt ved fødselsarrangementer ved Frømandskorpset.

En chef skal have modtaget billetter til koncerter og underholdningsarrangementer, hedder det. Omvendt skal musikerne have fået invitation til et såkaldt oplevelsesarrangement hos Frømandskorpset.

