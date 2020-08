Fem mænd nægter sig alle skyldige i dobbeltdrab i Herlev, som skal være begået som del i svensk bandekonflikt.

Både dna og videoovervågning er centrale beviser i sagen om dobbeltdrabet på to unge mænd, der 25. juni sidste år blev ramt af flere skud i Herlev.

Gerningsmændene kørte i en stjålet sølvgrå Audi, som blev fundet med brandskader på en parkeringsplads i Nærum efter drabene. I bilen er der fundet flere ting med dna, der matcher fem svenske mænd, der er tiltalt for drabene.

Blandt andet er dna matchende den yngste af de tiltalte, en 18-årig mand, fundet på en mønstret hue i bilen.

Tirsdag i Retten i Glostrup forklarer han, at det er hans hue, og at han kan have glemt den i bilen, som han tror, at han var i nogle dage inden drabet.

- Jeg havde været til fest og drukket lidt for meget. Der kom en ven med denne her bil, tror jeg, og skulle køre mig til en taxaholdeplads. Jeg har ikke vidst, at det var en stjålet bil. Så tog jeg en taxa til Malmø, siger den 18-årige.

Hans fingeraftryk er også på nogle poser, der er fundet i gerningsbilen. Dem kan han også have rørt ved under turen, forklarer han.

Senioranklager Rasmus Kim Petersen vil i retten også vide, om det er den 18-årige, som er fanget på overvågning løbende i den modsatte retning, kort efter at den sølvgrå Audi ses køre ind på parkeringspladsen i Nærum.

Overvågningen er filmet på lang afstand.

- Det kan være en af danskerne, der er ude at løbe en morgentur. Viser du billeder uden mit ansigt, kan jeg jo ikke bekræfte det, svarer den unge svensker.

Ifølge anklageren har drabene rod i en konflikt mellem de svenske bander Dødspatruljen og Shottaz. Den ene af de dræbte skal angiveligt have haft en ledende rolle i Shottaz.

Men alle de fem tiltalte i sagen nægter sig skyldige og nægter at have været på gerningsstedet. De tre, der ind til videre er blevet spurgt til det i retten, nægter også tilknytning til Dødspatruljen.

