15 personer har søndag været for en dommer i sagen om drabet på to skandinaviske veninder i Marokko.

En stor gruppe mistænkte fra sagen om drabene på to kvindelige turister i Marokko skal efterforskes for planlægning af terror.

Det mener anklagemyndigheden i Marokko, som ved et retsmøde søndag har bedt en dommer om at undersøge 15 anholdte personers mulige terroraktiviteter.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er første gang, at der - så vidt offentligheden er blevet oplyst - er afholdt et retsmøde i drabssagen.

I alt 15 personer har søndag været stillet for en dommer. Yderligere syv mistænkte vil ifølge AFP blive stillet for en dommer i løbet af de følgende dage.

Den fremmødte, statslige anklager bad under retsmødet om, at de mistænkte bliver efterforsket for at "etablere en gruppe til at forberede og udføre terrorhandlinger", "planlægning af livsfarlige angreb" samt for at "advokere for terrorisme".

De dræbte veninder - 24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Danmark og 28-årige Maren Ueland fra Norge - blev fundet døde i et bjergområde i Marokko 17. december. De var på vandretur i det nordafrikanske land.

/ritzau/