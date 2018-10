De fire mænd, der er anholdt i sagen om det mistænkelig dødsfald lørdag morgen, kommer alle fra samme miljø som den dødfundne.

Det oplyser politiinspektør i Nordjyllands Politi, Ole Kristensen, til B.T.

»De anholdte er nogle fra miljøet omkring den afdøde. Det er nogle typer, der er her i landet for at arbejde og ikke har deres familier med, og som ikke bor så 'parcelhuskvarter-agtigt,’« siger han.

Den dødfundne er en 42-årig mand fra Rumænien, der boede og arbejde i Danmark, indtil han tidligt lørdag morgen blev fundet død på Sophus Thomsensgade i Hirtshals.

Her fører politibetjente en anholdt ind i en politibil. Foto: Rasmus Skaftved Vis mere Her fører politibetjente en anholdt ind i en politibil. Foto: Rasmus Skaftved

Det mistænkelige dødsfald førte senere til anholdelsen af fire mænd.

Ole Kristensen fortæller, at anholdelserne skyldes, at efterforskningen lige nu peger på, at de fire mænd var sammen med den nu døde 42-årige, indtil kort før han blev fundet på gaden af en forbipasserende klokken 05.33.

»Vores afhøringer fortæller os, at de formentlig har været sammen aftenen i forvejen indtil midt på natten.«

De anholdte mænd er blevet afhørt på politigården i Aalborg. De er afhørt med sigtedes rettigheder, oplyser Ole Kristensen.

Efter afhøringerne vil politiet taget stilling til, om en eller flere af de fire mænd skal stilles for en dommer i et grundlovsforhør.