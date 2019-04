Dyr champagne. Terrængående køretøj til ungerne. Privat møde med musikstjernen Drake.

Sanjay Shah og hans kone, Usha, viser gerne deres rigdom frem på sociale medier. Problemet er bare, at pengene ifølge bagmandspolitiet stammer fra det største svindelnummer i danmarkshistorien. Nu viser efterforskningen, at konen er involveret i svindlen.

Usha Shah har modtaget omkring 20 millioner kroner, som kan spores tilbage til skattekassen, der i alt led et tab på 12,6 milliarder kroner.

Det fremgår af retsdokumenter fra High Court i London, hvor Skattestyrelsen med hjælp fra politiets efterforskning har stævnet både Usha og Sanjay Shah i et forsøg på at få pengene retur.

»Det gør hende medskyldig,« siger revisor Jakob Dedenroth Bernhoft. Hendes mand har ifølge dokumenterne overført mindst 999 mio. kr. fra sine firmaer brugt i svindlen til sine private konti.

Familien Shahs luksuriøse liv Sanjay og Usha Shah viser gerne deres rigdom frem. Penge, som ifølge danske myndigheder kan spores tilbage til svindelnummeret, hvor Skat mistede 12,6 mia. kr. Usha Shah viser her baghaven og poolen frem fra familiens villa på den kunstigt byggede palmeformede ø, Jumeirah. Deres hus er mindst 30 millioner kroner værd. Usha Shah viser også gerne sine indkøb. Her er det en kasse champagne. Hele familien Shah poserer her med musikstjernen Drake, da han i marts 2015 var i Dubai for at spille.

B.T. er taget til Dubai for at beskrive familiens liv og for at forsøge at opklare, hvor pengene er blevet af.

De 20 millioner kroner, som Usha Shah angiveligt har modtaget fra byttet i svindelsagen, er ikke hendes eneste rolle.

Hun er til daglig leder af ægteparrets organisation Autism Rocks Support Centre, der tilbyder behandling til autister, heriblandt deres egen søn.

Virksomhedsdata fra Dubai viser, at ægteparret i 2014 oprettede organisationen som et datterselskab til firmaet Elysium Global Dubai, der ifølge danske myndigheder blev brugt til at snyde skattevæsenet.

Det år var svindlen vokset til 3,4 milliarder kroner fra omkring 797 millioner året før.

Sådan snød svindlerne Skat

Det kan give visse fordele at oprette autisme-organisationen som et datterselskab til det formodede svindelfirma, forklarer revisor og hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft. Som for eksempel hvidvask.

»Det vil helt bestemt være nemmere at skjule pengestrømme fra firmaet til autisme-organisationen og på den måde hvidvaske pengene fra Skat,« forklarer han.

Organisationens syv medarbejdere går på arbejde i en kontorbygning i Dubais sundhedsdistrikt kaldet Healthcare City.

B.T. venter en morgen foran bygningen i håb om at møde og stille Usha Shah en række spørgsmål om hendes rolle i svindelsagen. Men kun to af hendes medarbejdere viser sig denne morgen.

I stedet vælger vi at opsøge Sanjay Shah på hans firmaadresse.

