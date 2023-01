Lyt til artiklen

Bevæbnet med en kødøkse og et knækket kosteskaft besluttede to mænd sig for at afstraffe en 32-årig bekendt.

De troede, at offeret tidligere på dagen sammen med en bekendt havde optrådt som stikker og anmeldt den ene af dem til politiet for tyveri.

Opgøret fandt sted 14. marts i fjor i Vejle, og ved byretten i Kolding er de to overfaldsmænd nu blevet straffet for deres voldelige overfald på den dengang 32-årige mand.

Den ene af overfaldsmændene – Kristian Lyngholm Rasmussen – blev idømt seks års fængsel for drabsforsøg. Han ankede dommen.

Den anden gerningsmand blev for sin rolle idømt en noget mildere dom på fængsel i ét år og ni måneder for grov vold i gentagelsestilfælde. Han modtog dommen.

Begge de dømte mænd er i dag 30 år gamle, og bevæbnede sig i marts resolut med kødøksen og knækkede et kosteskaft, inden de opsøgte offeret i en lejlighed på Nørretorv i Vejle.

Sydøstjyllands Politi fik anmeldelse om overfaldet mandag den 14. marts 2022, hvor det stod klart, at den dengang 32-årig mand var kommet alvorligt til skade som følge af volden, men var uden for livsfare.

Efterforskningen ledte hurtigt til de to nu dømte gerningsmænd. Den ene blev anholdt om aftenen og den anden om morgenen dagen efter.

Duoen blev 15. marts 2022 under et lukket grundlovsforhør begge varetægtsfængslet. De to gerningsmænd og ofret kendte hinanden i forvejen, da de alle tre var en del af det lokale misbrugsmiljø.

Under nævningesagen ved byretten i Kolding kom det frem, at baggrunden for overfaldet var, at de to gerningsmænd troede, at ofret tidligere på dagen sammen med en bekendt havde anmeldt den ene af dem for tyveri.

Overfaldet blev begået med slag fra en kødøkse og et kosteskaft samt med knytnæver, spark og kvælertag, hvorved det 33-årige offer blandt andet pådrog sig kraniebrud.

Ud over dommen blev den gerningsmand, der blev dømt for drabsforsøg, også dømt til at betale 20.000 kroner til offeret i tortgodtgørelse.