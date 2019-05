Den 27-årige James Schmidt, der er sigtet for tre rovmord på tre pensionister på Østerbro, skal mentalundersøges. Det blev bestemt i forbindelse med en fristforlængelse i dommervagten i København onsdag.

Den drabssigtede blev desuden varetægtsfængslet i yderligere fire uger for det andet af de tre drab, han er mistænkt for. Hidtil har James Schmidt kun siddet fængslet for mistanken om det ene drab.

Den sigtede James Schmidt var selv til stede ved retsmødet. Her hørte han anklagerens begæring om fortsat varetægtsfængsling samt en udvidelse af grundlaget for fængslingen til også at omfatte det andet af de tre drab.

Med hænderne i lommen spankulerede han roligt hen til sin plads midt i retslokalet. Før han satte sig tilrette fik han en kop med vand af forsvarer Mie Sønder Koch.

Den 27-årige viste ingen synlig reaktion på anklagerens ønske om at få ham mentalundersøgt. Heller ikke ønsket om at få forlænget fængslingen gjorde synligt indtryk.

I sine jeans og blå skjorte sad James Schmidt stille med krydsede ben under stolen og lyttede til anklagerens begæring til dommeren.

Hans forsvarer Mie Sønder Koch oplyste, at James Schmidt fortsat nægter sig skyldig. Den 27-årige ønskede ikke at udtale sig, oplyste forsvareren og begrundede blandt andet dette med, at James Schmidt skal afhøres af politiet 14. juni.

Efter ønske fra anklageren blev dørene herefter lukket. Også selvom forsvarer Mie Sønder Koch protesterede. Hun henviste til, at den drabssigtedes side af sagen ikke har haft mulighed for at finde vej til offentligheden grundet dørlukningen.

Ifølge hende står det i kontrast til, at politiet har holdt pressemøde om sagen.

Efterfølgende protester fra pressen havde ingen indvirkning på dørlukningen, der af retten blev begrundet med, at der var tale om et nyt forhold.

Der kunne således eventuelt komme nye vidneforklaringer til, der kunne blive påvirket af pressens dækning, lød bekymringen.

Det var et drab på en 81-årig torsdag 7. Marts, der for alvor fik lavinen om den mulige seriemorder i København til at rulle.

En datter til den afdøde fik mistanke om, at noget var helt galt, da hun kunne se, at der trods moderens død fortsat blev hævet på hendes dankort.

Hun insisterede på, at politiet undersøgte sagen grundigt, selv om tilkaldte politifolk og en læge i første omgang rutinemæssigt havde skønnet, at den gamle dames død skyldtes naturlige årsager.

Senere viste det sig, at også to andre pensionister i samme ejendom i ugerne før også var blevet dræbt.

Mindst to af dem ved kvælning.