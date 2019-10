I over et halvt år har mistænkt seriemorder været anholdt. Han har fået forlænget sin fængsling.

Endnu en gang har en dommer valgt, at en 27-årig mand, der er sigtet for tre drab, fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

Det er onsdag besluttet i Københavns Byret.

Varetægtsfængslingen er forlænget med fire uger til 13. november.

Og igen skete det for lukkede døre.

Ved forrige retsmøde oplyste senioranklager Søren Harbo, at der fortsat manglede afhøring af den sigtede, som ikke har villet lade sig afhøre, og ved onsdagens retsmøde fortalte anklageren, at han ønskede lukkede døre på samme grundlag som sidst.

Dommeren valgte onsdag at forlænge fængslingen på samme grundlag som tidligere. Ved seneste retsmøde blev fængslingen forlænget, selv om man tog teleoplysninger ud af sagen.

Den 27-årige nægter sig skyldig i sagen, der begyndte at rulle, da en 81-årig kvinde blev fundet død i sin lejlighed 8. marts.

I første omgang blev manden anholdt og sigtet for hjemmerøveri og drab i kvindens lejlighed i komplekset på Vangehusvej i København.

Men pårørende og beboere i ejendommen gjorde politiet opmærksom på, at andre mistænkelige hændelser var sket i tiden inden den 81-åriges død.

Frygten var, at flere beboere havde været udsat for lignende forbrydelser. Det fik politiet til at undersøge dødsfald i boligkomplekset helt tilbage til 2015, og i tre tilfælde mener politiet, at der er tale om drab begået af den 27-årige.

Derfor er han blevet sigtet for også at have dræbt en 80-årig mand og en 83-årig kvinde.

Fængslingsgrundlaget beror dog kun på to af drabene.

/ritzau/