Mistænkt seriemorder er kendt i musikbranchen. Nu frygter en ung, mandlig musiker, at hans musikvideo er betalt med penge fra de rovmord, som den 26-årige er mistænkt for at have begået.

»Min allerstørste frygt er, om de penge, vi har brugt, var blodpenge. Penge, der kom fra rovmordene,« siger han og tilføjer:

»Det kan jeg ikke leve med. Det vil være forfærdeligt, hvis det er menneskers død, der har gjort det muligt, at jeg har kunnet lave kunst.«

Musikeren arbejdede i cirka seks måneder med den mistænkte, som finansierede 20.000-30.000 kroner til at optage en musikvideo i udlandet.

Da der er nedlagt navneforbud mod den mistænkte, er B.T. afskåret fra i detaljer at beskrive hans omgangskreds og kan derfor heller ikke nævne navnet på den unge, mandlige musiker.

Efterforskningsleder Brian Belling fra Københavns Politi oplyste på et pressemøde foran Politigården i sidste uge, at de tre dødsfald på Østerbro i første omgang blev opfattet som naturlige dødsfald af tilkaldte politifolk. Foto: Celina Dahl

Københavns Politi sigtede i sidste uge manden med østafrikansk oprindelse for at have myrdet tre pensionister på Østerbro i februar og marts. Politiet fattede ikke mistanke, før en datter til en af de dræbte opdagede, at der blev hævet penge fra hendes afdøde mors dankort. Hun gik til politiet, hvorefter den 26-årige blev anholdt. Han nægter sig skyldig.

I dag er det gået op for musikeren, at den mistænkte løj om sine penge.

»Han sagde, han havde millioner i banken, som han havde arvet. Og når han formåede at betale lige over 20.000 for den første musikvideo, så tænkte jeg, at det måtte være rigtigt,« siger musikeren.

Den mistænkte har deltaget i privatfester med dansere, producere og kendte sangere. Men det virkede, som om den 26-årige mand dukkede op i musikbranchen ud af ingenting, fortæller musikeren.

»Ingen vidste, hvor han kom fra. Han dukkede ligesom bare op,« siger kunstneren, der mødte den mistænkte ved en festival i sommer. Herefter indledte de et samarbejde.

»Jeg har brugt meget tid med ham på det sidste. Så det er skræmmende, at han er mistænkt for mord. Jeg har sovet i samme hus som ham,« siger han.

Han vidste godt, at den 26-årige mand havde en fortid, han ikke var stolt af.

Det var i dette boligområde på Østerbro i København, at tre ældre mennesker ifølge politiet er blevet dræbt siden februar. Foto: Localeyes

Det vidner retsbøgerne også om. Den mistænkte har tidligere siddet i fængsel for voldtægt, drabsforsøg og forsøg på voldtægt mod to forskellige kvinder.

»Han har været en virkelig god kamæleon. Men jeg har altid vidst, at der var noget med ham. Jeg kunne se på hans øjne, at noget var ødelagt indeni. Han havde en mangel på empati på mange punkter, hvilket jeg også syntes var mærkeligt,« fortæller musikeren.

Efter en række problemer stoppede han samarbejdet med den mistænkte 1. marts. Dagen efter myrdede den mistænkte ifølge politiet sit andet offer, en 80-årig mand.

Den 26-årige havde ifølge politiets sigtelse allerede i februar dræbt en 83-årig kvinde, og den 7. marts tog han ifølge anklagen også livet af en 81-årig kvinde. Alle ofre boede i samme boligkompleks.

Musikeren var i begyndelsen meget imponeret over den mistænktes taleevner.

»Han var sindssygt god til at snakke, og han kunne skabe nogle muligheder, som andre ikke kunne. Derfor arbejdede jeg med ham,« siger han.

Musikvideoen, de optog sammen i udlandet, er dog endnu ikke blevet udgivet, fordi den mistænktes penge angiveligt slap op. Han kunne kun betale 10.000 ud af en samlet løn på 23.000 kroner til fotografen.

Med tiden blev musikeren også opmærksom på den mistænktes alkoholforbrug.

»Af og til sagde han klokken 11 om formiddagen 'hey, lad os drikke'. Jeg tænkte, at han måtte have have noget, han flygtede fra.«