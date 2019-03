Kunne tre pensionister i København stadig være i live, hvis en række advarsler fra sagkyndige og private mod en nu mistænkt seriemorder var blevet taget alvorligt?

Det spørgsmål presser sig uvilkårligt på, når man gennemlæser tidligere retsdokumenter omkring den 26-årige mand, som Københavns Politi i sidste uge sigtede for at have rovmyrdet tre pensionister på Østerbro.

De tre pensionister blev ifølge politiets sigtelse slået ihjel af den 26-årige i løbet af godt en måned i deres lejligheder i det samme boligkompleks på Vangehusvej.

En 83-årig kvinde torsdag 7. februar. En 80-årig mand lørdag 2. marts. Og en 81-årig kvinde torsdag 7. marts.

Ved alle tre dødsfald blev politiet og en læge rutinemæssigt tilkaldt, men hver gang opdagede politifolkene ikke, at pensionisterne var blevet dræbt. I hvert fald to af dem ved kvælning.

Først da en datter til den senest dræbte af de tre ofre - den 81-årige kvinde - fik en ubehagelig mistanke om, at noget var alvorligt galt, rullede lavinen.

Datteren kunne blandt andet konstatere, at der fortsat blev købt ting på moderens forsvundne dankort efter hendes død. Derfor gik hun til politiet, og den 26-årige blev anholdt få timer senere.

Politiet mørklagde i første omgang delvist den penible sag ved at få nedlagt forbud i retten mod, at pressen præcist måtte nævne, hvor rovmordet havde fundet sted - eller hvem den dræbte var.

Alligevel begyndte andre beboere og pårørende i området at få mistanke om, at der kunne være tale om flere lignende forbrydelser på stedet. Og det viste sig altså tilsyneladende at holde stik, da politiet fik undersøgt de to yderligere dødsfald, som den 26-årige også er blevet sigtet for at være skyld i.

Han nægter sig skyldig. Han stammer fra det østlige Afrika, men er dansk statsborger.

Efterforskningsleder Brian Belling fra Københavns Politi oplyste på et pressemøde foran Politigården i sidste uge, at de tre dødsfald på Østerbro i første omgang blev opfattet som naturlige dødsfald af tilkaldte politifolk. Foto: Celina Dahl Vis mere Efterforskningsleder Brian Belling fra Københavns Politi oplyste på et pressemøde foran Politigården i sidste uge, at de tre dødsfald på Østerbro i første omgang blev opfattet som naturlige dødsfald af tilkaldte politifolk. Foto: Celina Dahl

Trods sin unge alder har den 26-årige allerede et par meget alvorlige forbrydelser på samvittigheden. Det har kostet ham adskillige års fængsel for voldtægt, drabsforsøg og forsøg på voldtægt mod to forskellige kvinder.

Den ene af kvinderne var mindreårig på gerningstidspunktet. Den anden næsten dobbelt så gammel som den unge gerningsmand.

Den ældste af kvinderne tog han som optakt til voldtægtsforsøget et så hårdt kvælertag på, at hun kortvarigt mistede bevidstheden og var i akut livsfare.

Den 26-årige mand er beskyttet af navneforbud, og det er derfor ikke tilladt for B.T. i detaljer at redegøre for hans stærkt kriminelle fortid.

Men af retsdokumenterne fra hans tidligere sager fremgår det tydeligt, at en række eksperter gjorde deres bedste for at advare om hans farlighed, efter at han var blevet mentalundersøgt.

Eksperterne anbefalede, at han derfor ikke bare blev idømt en traditionel, tidsbestemt fængselsstraf. Men den advarsel endte retssystemet i sidste ende med at se bort fra.

Især fordi den nu igen fængslede på det tidspunkt var ustraffet og ikke særlig gammel.

Blandt andet konkluderede en speciallæge i psykiatri, at den nu 26-årige allerede dengang var præget af en begyndende personlighedsforstyrrelse. Det betød ifølge mentalundersøgelsen eksempelvis, at han havde 'vanskeligt ved at aflæse og forstå andres udtryk, hensigter og adfærd'.

Derfor vurderede psykiateren, at den unge mand havde 'udviklet en narcissistisk (selvoptaget, red.) personlighedsstruktur med visse tvangsmæssige træk'.

På baggrund af hans 'manglende realitetsopfattelse og manglende evne til at aflæse andres hensigter' frygtede psykiateren også, at der var en 'vis risiko' for, at den nu 26-årige fremover kunne begå ligeartet kriminalitet.

Og et halvt år efter gik Retslægerådet endnu længere. I en udtalelse konkluderede rådet, at almindelig fængselsstraf ikke var tilstrækkeligt til den unge mand, som blev vurderet til at udgøre en nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed.

Samme vurdering synes at komme fra den voksne kvinde, som den nu 26-årige mand var tæt på at kvæle under et voldtægtsforsøg.

Da hun netop var kommet til sig selv efter voldtægtsforsøget, som blev afværget i sidste øjeblik, sagde kvinden henvendt til to tilkaldte mænd, som var i færd med at svøbe den stærkt chokerede og rystende kvinde i varmende tæpper:

»Jeg har prøvet at sige til folk, at han er syg.«

Et af vidnerne forklarede også senere i retten, at kvinden ved den lejlighed havde sagt, at hun altid havde vist, at han var syg, men der var ingen, som ville høre på hende.

Hun havde på det tidspunkt kendt den unge mand, fra han var startet i skole. Under voldtægtsforsøget havde han ifølge offeret haft 'mærkelige øjne'.

Drabsafdelingen i Københavns Politi har nu indledt en grundig undersøgelse af alle de seks dødsfald, der siden starten af 2018 har været konstateret i boligkomplekset på Vangehusvej.

Samtidig undersøger efterforskerne minutiøst den 26-åriges færden, efter at han blev løsladt fra afsoningen af sin fængselsstraf for voldtægt, voldtægtsforsøg og drabsforsøg.