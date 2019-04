27-årig mands forsvarer bad forgæves om åbenhed i retsmøde i Københavns Byret.

Den mand, som politiet sigter for at have dræbt tre ældre på Østerbro i København, skal blive i sin celle.

En dommer i Københavns Byret varetægtsfængsler tirsdag den 27-årige i yderligere fire uger.

Manden sigtes for at have dræbt en 83-årig kvinde, som døde 7. februar, en 80-årig mand, der døde 2. marts, og en 81-årig kvinde, som blev fundet død 8. marts.

Det var det sidste dødsfald, som anholdelsen i marts oprindeligt angik. Manden havde fået adgang til offerets lejlighed ved at franarre hende en nøgle, mener politiet.

Ifølge politiets mistanke blev den 81-årige dræbt ved kvælning. Efter forbrydelsen gik manden - hævder politiet - ud for at bruge hendes Visa-dankort og et Mastercard til flere indkøb.

Det var pårørende til kvinden, som slog alarm. De var bekymrede over, at de ikke kunne komme i kontakt med hende.

Men efter anholdelsen voksede sagens omfang.

- Jeg kan ikke huske at have set noget lignende, har lederen af efterforskningen, Brian Belling i Københavns Politi, sagt.

Også når det gælder en af de andre døde, har politiets efterforskere konstateret, at et dankort er blevet misbrugt efter dødsfaldet.

Den varetægtsfængslede er tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, som blev begået flere år tilbage. Dels drabsforsøg og dels voldtægt.

Hans fortid blev berørt i et andet retsmøde forleden, og her sagde hans forsvarer, advokat Mie Sønder Koch, at der ikke er grund til at ophæve navneforbuddet.

- Han skiftede navn efter afsoningen, så han kunne starte på en frisk, så at sige, lød det.

Indtil videre har retten kun taget stilling til mistanken om det ene drab. Her er der en begrundet mistanke, lyder det.

Den 27-årige nægter sig skyldig.

Retsmødet tirsdag er sket bag lukkede døre. Senioranklager Sidsel Klixbüll mente, at åbenhed kunne ødelægge efterforskningen, så vidner eventuelt kan aftale deres forklaringer.

- Hvilke vidner, spørger forsvareren, der beder om åbne døre.

Den nærmere diskussion om vidnerne holdes dog også bag lukkede døre.

