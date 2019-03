Det lå tilsyneladende ikke fjernt for den mistænkte seriemorder fra Østerbro at stjæle penge fra andre mennesker.

For allerede i januar i år blev den nu 26-årige mand, der er sigtet for tre drab, meldt til politiet, fordi han havde stjålet godt 40.000 kroner fra en anden mand.

Og her var der ikke tale om en tilfældig person.

Den forurettede, som vi kalder 'T', og den sigtede har nemlig kendt hinanden i adskillige år og har, som T betegner det over for B.T., haft 'et nært forhold'.

T ønsker at være anonym, men B.T. er bekendt med hans identitet.

Pengene fik den 26-årige mand angiveligt adgang til ved at aflæse T's kreditkort, hvorefter han misbrugte det ved blandt andet at bruge omkring 22.000 kroner til at betale en rejse til udlandet.

Hertil blev der brugt i omegnen af 2.000 kroner kroner til at leje en bil.

T fortæller til B.T., at han set i bakspejlet i dag frygter, at han kunne være blevet det første offer i den serie af mord, som den 26-årige ifølge politiet har stået bag.

Vangehusvej på ydre Østerbro i København, fredag den 15. marts 2019.En 81-årig kvinde og en 80-årig mand er blevet kvalt, og politiet har sigtet en 26-årig mand for drab på de to ældre mennesker samt en 83-årig kvinde, der allerede er blevet kremeret. Det er sket i et ejendomskompleks på Vangehusvej på ydre Østerbro fra 7. februar til 7. marts i år.

Først en 83-årig kvinde torsdag 7. februar. Dernæst en 80-årig mand lørdag 2. marts. Og til sidst en 81-årig kvinde torsdag 7. marts.

Dødsfald, som fandt sted kun få uger efter, at den sigtede stjal det store pengebeløb fra T.

Og dødsfald, som den 26-årige er mistænkt for at stå bag, blandt andet fordi han i hvert fald i ét tilfælde har misbrugt en af pensionisternes kreditkort.

De tre ofre boede alle i det samme boligkompleks på Vangehusvej i København.

Tilgivelse trods kriminel fortid

Den 26-årige, der er dansk statsborger, men stammer fra det østlige Afrika, nægter sig skyldig i alle tre drab. Han er beskyttet af navneforbud, og B.T. kan derfor ikke komme nærmere ind på hans identitet.

Men af retsdokumenter, som B.T. har indsigt i, fremgår, at den 26-årige tidligere har siddet adskillige år i fængsel for voldtægt, drabsforsøg og forsøg på voldtægt mod to forskellige kvinder.

Den ene af kvinderne var mindreårig på gerningstidspunktet. Den anden, som den 26-årige samtidig forsøgte at kvæle, så hun mistede bevidstheden, var næsten dobbelt så gammel som ham på gerningstidspunktet.

Alle sager, som T også har kendskab til, men som alligevel ikke har medført, at han ville 'slå hånden af' den 26-årige mand.

En 26-årig mand blev fredag sigtet for drab på tre ældre mennesker på Østerbro i København. Her fortæller efterforskningsleder Brian Belling om sagen på pressemødet på Politigården. Foto: Celina Dahl Vis mere En 26-årig mand blev fredag sigtet for drab på tre ældre mennesker på Østerbro i København. Her fortæller efterforskningsleder Brian Belling om sagen på pressemødet på Politigården. Foto: Celina Dahl

»Uden at jeg skal være alt for religiøs, men i kristendommen er tilgivelse en væsentlig ting, og så undgår man krig,« lyder det fra T, der dog ikke har nogen forventning om, at han i fremtiden kommer til at have meget med den 26-årige at gøre.

Foruden en rejse og leje af en bil vides det ikke, hvad den nu mistænkte seriemorder brugte T's penge på.

Men en mandlig musiker, som B.T. har været i kontakt med, fortæller, at den 26-årige finansierede mellem 20.000 og 30.000 kroner til at optage en musikvideo for ham i udlandet.

»Han sagde, han havde millioner i banken, som han havde arvet. Og når han formåede at betale lige over 20.000 for den første musikvideo, så tænkte jeg, at det måtte være rigtigt,« siger musikeren, hvis identitet er B.T. bekendt.