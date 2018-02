En ung kvinde fik kraniebrud, og hendes kæreste blev blandt andet ramt i ryggen under et økseoverfald lørdag.

Lyngby. En 29-årig mand, der er mistænkt for et økseoverfald i Birkerød lørdag og et bankrøveri i Ringsted mandag, vil ikke udtale sig i Retten i Lyngby tirsdag, hvor han fremstilles i et grundlovsforhør.

På samme måde har han afvist at fortælle sin forsvarer, hvordan han forholder sig til sigtelsen. Advokaten, Peter la Cour, oplyser derfor, at manden nægter sig skyldig.

Ved grundlovsforhøret blev den mistænkte varetægtsfængslet frem til 20. marts. Dommeren begrundede fængslingen med, at der er en begrundet mistanke, og at han på fri fod muligvis vil forhindre efterforskningen.

Dørene ved grundlovsforhøret besluttede dommeren at lukke af hensyn til efterforskningen, som stadig er på et indledende stadie. Derfor er det småt med oplysninger fra retsmødet.

Den mistænkte blev anholdt mandag aften kort før klokken 22 på sexklubben Club 34 på Istedgade i København efter en intensiv menneskejagt, som blev indledt lørdag aften.

Her overfaldt den 29-årige ifølge politiet helt umotiveret et 19-årigt kærestepar med en økse på en Circle K-tankstation i Birkerød. Han sigtes for drabsforsøg.

I retten kom det frem, at den unge kvinde fik kraniebrud, mens kæresten blev ramt i ryggen og hånden. De to er meldt uden for livsfare. De formåede selv at kæmpe imod øksemanden og at flygte fra stedet.

Mandag ved middagstid røvede den mistænkte så angiveligt en Danske Bank i Ringsted. Her truede gerningsmanden med kniv og fik udleveret 28.399 kroner. Han sigtes derfor også for røveri.

Retssalen ved tirsdagens grundlovsforhør var fyldt med tilhørere, og to bevæbnede betjente sad bag den 29-årige, som politiet tidligere har betegnet som værende farlig.

Uden for retssalen stod to betjente desuden vagt i fuld kampuniform.

Den mistænkte var i retsmødet iført blå Adidas-shorts og brun striktrøje. I retten sad han uroligt på stolen. Da dommeren henviste til hans anholdelse mandag aften, afbrød den 29-årige:

- Brutalt anholdt af et SWAT-team med kæmpe geværer.

Politiet har oplyst, at anholdelsen forløb uden problemer.

Det er tidligere kommet frem, at den 29-årige har en kriminel fortid. Han fik sin seneste dom i 2015 for røveri og røveriforsøg.

Senioranklager Bente Schnack vil nu have den mistænkte mentalundersøgt.

- Kriminalitetens karakter tilsiger, at man får sigtede mentalundersøgt, siger hun.

Efter bankrøveriet i Ringsted har politiet ledt efter en sølvgrå Hyundai Getz, som gerningsmanden flygtede i.

Denne bil er nu fundet og vil blive undersøgt nærmere, oplyser politiinspektør Lau Thygesen, Nordsjællands Politi på Twitter.

Der er tale om en bil, som søndag omkring klokken 22.35 blev stjålet fra Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter.

/ritzau/