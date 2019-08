Sagen om den største narkofangst på Bornholm vokser sig større. Narkoleverandør anholdt med 27 kilo amfetamin.

En 33-årig mand fra København, der formodes at være en af leverandørerne til det største narkofund på Bornholm nogensinde, er blevet anholdt.

Det oplyser Benthe Peder Lund, der er chefanklager ved Bornholms Politi.

- I den sag, som vi kørte på Bornholm, fandt vi nogle spor, der fik os til at bede Københavns Politi om at skride til handling, siger hun.

I sidste uge blev en 39-årig mand idømt syv års fængsel for at have været i besiddelse af lidt over 5,7 kilo amfetamin og flere end 4000 ecstasypiller.

Stofferne blev fundet på to adresser på Bornholm i maj og er den største mængde af stoffer, der er foretaget på øen.

I samarbejde med politiet i København lykkedes det i juli at anholde den 33-årige i København, der menes at have forsynet bornholmeren med stofferne.

Ved ransagningen af mandens hjem i den sydvestlige del af hovedstaden blev der desuden fundet 27 kilo amfetamin, der blev beslaglagt.

Manden er sigtet for at have været i besiddelse af stofferne med henblik på videresalg.

Det er politiets opfattelse, at den 33-årige har tilknytning til rockergruppen Satudarah, men at han ikke er medlem.

- Han har selv forklaret, at han er blevet bedt om at gøre nogle af de her ting, siger Benthe Peder Lund.

Den 39-årige, der blev idømt syv års fængsel i sidste uge, hedder Peter Madsen. Sagen blev behandlet som en tilståelsessag.

Chefanklager Bente Peder Lund forventer også, at sagen mod den 33-årige bliver en tilståelsessag. Hun kræver mere end syv års fængsel til ham.

/ritzau/