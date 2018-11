Den svindelsigtede Britta Nielsen overførte ifølge sigtelse penge til en nu hælerisigtet mand.

En hælerisigtet mand i svindelsagen om 111 millioner kroner mistænkes for at have modtaget værdier - herunder ejendomme og penge for 3,6 millioner kroner - fra den hovedmistænkte Britta Nielsen.

Det viser arrestordre ifølge TV2.

Blandt andet skal den 64-årige Britta Nielsen have overført 2,8 millioner kroner til manden fra 19. februar 2008 til 26. juni 2018.

Tidligere er det kommet frem, at manden sigtes for hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Manden blev anholdt i Sydafrika tirsdag. Forinden var han ved et retsmøde om eftermiddagen i Københavns Byret blevet fængslet in absentia - altså uden at være til stede.

Ifølge retsbogen, som Ritzau har modtaget, vurderede retten, at der er begrundet mistanke om, at den hælerisigtede har gjort sig skyldig i sigtelsen.

Desuden fandt retten, at der var grundlag for, at han på fri fod ville vanskeliggøre efterforskningen.

Manden er i sagen beskyttet af et navneforbud.

/ritzau/