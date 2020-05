Da en norsk-iransk mand i efteråret 2018 opsøgte en eksiliraners adresse i Ringsted, skete det ikke som led i et samarbejde med en iransk efterretningstjeneste, som anklagemyndigheden påstår.

Han tog til Ringsted for at finde den mand, som hans ekshustru flere år tidligere angiveligt havde haft en affære med.

Det forklarede den norsk-iranske mand under et grundlovsforhør i oktober 2018, hvor han blev sigtet for at spionere for Iran i Danmark.

Desuden blev han sigtet for at medvirke til planlægningen af et drab på en herboende iraner. Begge dele er han siden blevet tiltalt for.

Forklaringen fra grundlovsforhøret, der blev holdt for dobbeltlukkede døre, er mandag formiddag blevet læst op i Retten i Roskilde.

Konkret er manden, der har norsk statsborgerskab og iransk baggrund, tiltalt for i dagene 25. til 27. september 2018 at have taget billeder og optaget video ved en eksiliraners hjem i Ringsted.

Billederne skulle ifølge anklagemyndigheden bruges af en efterretningstjeneste i Iran i forbindelse med forberedelserne af et attentat.

Men den norsk-iranske mand tog efter eget udsagn til Ringsted, da han hørte, at ekshustruens tidligere elsker havde fået en ny hustru.

Han ville fortælle kvinden, hvad det var for en mand, hun havde giftet sig med, forklarede han i grundlovsforhøret. Ifølge den tilrejsende nordmand var der tale om en ægteskabsbryder.

Allerede i 2012 fik han mistanke om affæren, da han fandt beskeder fra iraneren i Ringsted på sin hustrus telefon.

Den tiltalte har boet i Norge siden 2008, hvor han har arbejdet som programmør. Han forlod efter eget udsagn Iran, da han havde 'problemer med sin militærtjeneste'. Han kunne ikke få arbejde.

Han blev skilt fra sin hustru i 2014. De har tre børn sammen.

Manden kommer fra byen Ahwaz i Iran. Netop området omkring Ahwaz spiller en central rolle i retssagen.

Det formodede mål for attentatet i Ringsted er en ledende figur i bevægelsen ASMLA, der kæmper for arabisk selvstændighed i Ahwaz-provinsen. Bevægelsen anses af det iranske styre for at være en terrororganisation.

På grund af sin tilknytning til bevægelsen var eksiliraneren under politibeskyttelse i Danmark. Hans hjem i Ringsted blev konstant overvåget.

Under grundlovsforhøret for halvandet år siden afviste norsk-iraneren at have et særligt kendskab til bevægelsen ASMLA.

