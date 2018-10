Der er flere uopklarede spørgsmål, end der er svar, i sagen om en 34-årig kvinde, der først i oktober døde under mistænkelige omstændigheder.

Politiet kan således ikke svare skråsikkert på, hvad der forårsagede kvindens død, og ordensmagten ved heller ikke, hvor den mistænkte i sagen, der efterforskes som en mulig forbrydelse, befinder sig.

Således oplyser efterforskningsleder i Midt- og Vestsjællands Politi Kim Løvkvist til Roskilde Avis, at ægtefællen til den 34-årige kvinde er forsvundet.

»Vi har forsøgt at få fat på ham via kendte telefonnumre, og vi har kontaktet familiemedlemmer for at finde frem til ham. Men det er endnu ikke lykkedes,« siger Kim Løvkvist.



Den efterlyste mand boede sammen med den nu afdøde kvinde og hendes tre børn, der 2. oktober fandt deres mor i en slem forfatning i hjemmet i Osted syd for Roskilde.

Kvinden blev grundet sine skader på kroppen hastet til Rigshospitalet med ambulance, men hendes liv stod ikke til at redde.

Politiet venter stadig på en obduktionsrapport for med sikkerhed at kunne slå dødsårsagen fast.

Politiet oplyser til Roskilde Avis, at den mistænkte mand har fået en beskikket forsvarer, og politiet forsøger nu ad denne vej at få kontakt til den mistænkte.