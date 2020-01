En norsk-iransk mand har siden 2018 været anholdt i en sag om attentatplaner mod eksiliranere i Danmark.

Gennem næsten 15 måneder har en 40-årig norsk mand med iransk baggrund opholdt sig i et dansk arresthus.

Han er varetægtsfængslet og sigtet for at medvirke til drabsforsøg på herboende iranere og for at samarbejde med en fremmed efterretningstjeneste.

Og der er ikke udsigt til, at han slippes fri i den kommende tid.

En dommer i Københavns Byret har således torsdag forlænget fængslingen af den 40-årige mand. Han skal foreløbig være fængslet i yderligere fire uger.

Det oplyser senioranklager i sagen Søren Harbo fra Københavns Politi.

Inden dommerens beslutning blev truffet, havde den sigtede tilkendegivet, at han frivilligt ville gå med til en fortsat fængsling.

Manden blev anholdt i Göteborg i Sverige 21. oktober 2018.

Efterforskningen af mulige attentatplaner mod iranere i Danmark førte i måneden forinden til en af de mest omfattende politiaktioner i Danmark i nyere tid.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) frygtede, at et attentat var nært forestående, og tusindvis af trafikanter blev stoppet, kontrolleret eller på anden måde berørt af politiets arbejde.

Det er usædvanligt, at en sigtet er varetægtsfængslet i så lang tid, som tilfældet er med den norsk-iranske mand.

Ifølge retsplejeloven må en varetægtsfængsling som udgangspunkt ikke vare længere end et år. Men ved en kendelse, der blev afsagt 29. november 2019, tillod Østre Landsret dog den forlængede fængsling.

Selve retssagen er planlagt til at begynde til maj ved Retten i Roskilde. Der er afsat 11 retsmøder. Første dag bliver 1. maj, og den sidste er 26. juni.

Den 40-årige, der er far til tre døtre, nægter sig skyldig.

Tidligere har han arbejdet i en iransk virksomhed, som blandt andet producerer våben. I Norge har han haft ansættelse i flere store IT-virksomheder, har Jyllands-Posten tidligere berettet.

Der blev torsdag ikke afholdt et retsmøde, da spørgsmålet om mandens fængslings skulle afgøres.

