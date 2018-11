Politiet har anholdt en ny mistænkt i en gammel sag om et bankrøveri mod en pengetransport og en bank.

En ny mistænkt er blevet anholdt i en sag om et ni år gammelt bankrøveri i Valby.

Manden er blevet anholdt i Spanien og udleveret til Danmark onsdag.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Bankrøveriet fandt sted 12. oktober 2009. Røveriet var ifølge politiet "særdeles groft", og det gik ud over en pengetransport og Jyske Bank i Valby.

Desuden brugte mændene stingerspikes - sømmåtter - ved afgangsvejene for at forhindre, at politiet kunne komme til stedet.

Gerningsmændene brugte maskinpistoler og en pistol og slap af sted med cirka 2,4 millioner kroner.

Flere blev efterfølgende anholdt, og tre mænd blev idømt fængsel i tre år og 11 måneder for røveriet. De tre mænd, der er svenskere, blev desuden udvist for bestandigt. De nægtede sig under sagen skyldige.

Anklagerens vigtigste beviser i sagen mod de tre var dna-spor, fingeraftryk og overvågningsbilleder. Sporene blev blandt andet fundet i en lejlighed på Enghavevej i København, som en af mændene havde en nøgle til.

I lejligheden og i nogle loftrum over den har politiet fundet sportstasker med blandt andet koben, boltsaks og andet udstyr, der menes at stamme fra røveriet.

Desuden blev der fundet tøj og en styrthjelm, der svarer til tøj båret af en af røverne på optagelser fra bankens overvågningskamera

Dengang kom det også frem, at røveriet skulle være begået sammen med nogle medgerningsmænd, som ikke blev fundet.

Sidste år fik politiet dog nye oplysninger i sagen, som betød, at det genoptog efterforskningen.

I maj valgte Retten på Frederiksberg at varetægtsfængsle den mistænkte mand i sagen in absentia - altså uden at være til stede.

På den baggrund blev der i august udsendt en nordisk arrestordre, som senere blev til en europæisk arrestordre.

13. november blev den mistænkte anholdt i Spanien, og onsdag blev han udleveret til Danmark.

Torsdag bliver manden stillet for en dommer i Retten på Frederiksberg. Det sker klokken 11. En anklager vil kræve den mistænkte varetægtsfængslet.

/ritzau/