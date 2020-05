Nordjyllands Politi har mandag aften anholdt en 52-årig mand, der blev efterlyst i forbindelse med den mystiske sag om Eddie Karl-Johan Christensen, som fortsat er forsvundet.

Det bekræfter Nordjyllands Politi over for B.T.

Anholdelsen af manden, der har været efterlyst internationalt, skete klokken 19.15 i Frederikshavn.

Den 52-årig mistænkte er nu i politiets varetægt, indtil det bliver afgjort, om han skal varetægtsfængsles.

Her bliver den 52-årige mistænkte mand anholdt i Frederikshavn mandag aften. Foto: Rasmus Skaftved Vis mere Her bliver den 52-årige mistænkte mand anholdt i Frederikshavn mandag aften. Foto: Rasmus Skaftved

Nordjyllands Politi forventer, at der kommer yderligere information tirsdag.

Det var tidligere mandag, at Nordjyllands Politi gik ud med efterlysningen af den 52-årige mand.

»Vores efterforskningsskridt i sagen gør, at vi mistænker ham for at have forbindelse til den 39-årige mands forsvinding,« sagde lederen af politiets efterforskning, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Af hensynet til at beskytte det omfattende efterforskningsarbejde har politiet ikke kunne udtale sig yderligere om det konkrete mistankegrundlag mod den 52-årige mand.

Det er den samme besked Nordsjællands Politi kommer med mandag aften.

Det var mandag i sidste uge, at Eddie Karl-Johan Christensens familie ringede til politiet.

Her kunne de fortælle, at han lørdag havde ringet til dem og fortalt, at han var bange.

Derfor aftalte de, at han skulle komme hjem til familien, men han kom aldrig, og siden har familien ikke været i stand til at komme i kontakt med ham.

Politiet var fredag massivt til stede på en ejendom uden for Frederikshavn, hvor den 39-årige mand er forsvundet fra. Foto: Jean Nonboe/Byrd Vis mere Politiet var fredag massivt til stede på en ejendom uden for Frederikshavn, hvor den 39-årige mand er forsvundet fra. Foto: Jean Nonboe/Byrd

Nordjyllands Politi anholdt i sidste uge to personer i sagen: en mand på 45 år og en kvinde på 46 år.

Den 14. maj ransagede politiet Eddie Karl-Johan Christensens bopæl nordvest for Frederikshavn, og det var på baggrund af den ransagning, at politiet foretog de to anholdelser.

Hvad politiet fandt i Eddie Karl-Johan Christensens hjem, ønskede politiet ikke at udtale sig om af hensyn til den igangværende efterforskning.

»Foran os ligger stadig en stor og kompleks efterforskning af denne sag: Vi skal undersøge en lang række af spor, og vi skal foretage afhøringer og genafhøringer af adskillige personer med relation til sagen,« forklarede vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Eddie Karl-Johan Christensen er 39 år. Han blev sidst set 9. maj ved 22-tiden om aftenen ved Strandby nord for Frederikshavn.

Han beskrives som 182 centimeter høj, almindelig af bygning, skaldet og med skæg ved hagen.

Har man relevante oplysninger i sagen, beder politiet om, at man ringer til 114.

