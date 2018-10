Allerede en uge efter den store politiaktion i september blev en 39-årig mand varetægtsfængslet in absentia.

Allerede en uge efter den store politiaktion, der spærrede store dele af Danmark af den 28. september, blev en 39-årig mand varetægtsfængslet in absentia.

Det fremgår af retsbogen fra grundlovsforhøret 22. oktober.

Manden, der er norsk statsborger med iransk baggrund, er sigtet for at have bistået den iranske efterretningstjeneste, der planlagde et drab i Danmark.

Den store politiaktion blev iværksat, fordi Politiets Efterretningstjeneste, PET, frygtede, at den iranske efterretningstjeneste var i gang med at udføre sine attentatplaner og dræbe en herboende iraner i Ringsted.

Allerede en uge efter blev den 39-årige fremstillet i et grundlovsforhør uden selv at være til stede.

Det vælger politiet ofte at gøre, når en mistænkt befinder sig i udlandet. Med en fængslingskendelse kan vedkommende efterlyses internationalt.

Og det var tilsyneladende, hvad der skete. For den 21. oktober blev den efterlyste mand anholdt af det svenske sikkerhedspoliti, Säpo, i Göteborg.

Dagen efter blev han i et grundlovsforhør for dobbeltlukkede døre i Københavns Byret varetægtsfængslet frem til 8. november.

De dobbeltlukkede døre blev blandt andet begrundet med hensynet til fremmede magter, samt at offentlig omtale kunne bringe nogens sikkerhed i fare. Det fremgår af retsbogen.

Dobbeltlukkede døre betyder, at end ikke sigtelsen må komme til offentlighedens kendskab. Men på et pressemøde tirsdag løftede chefen for PET sløret for, hvad sagen drejer sig om.

I Ringsted bor tre iranere, der er en del af separatistbevægelsen ASMLA, der menes at stå bag et terrorangreb i Iran 22. september, hvor 25 blev dræbt.

Nogle dage før den store politiaktion konstaterede livvagterne fra PET, at den nu varetægtsfængslede mand fotograferede den danske ASMLA-leders bopæl og frygtede, at et attentat var ved at blive planlagt.

28. september blev den store politiaktion udløst, da nogle småkriminelle i en stjålen Volvo opførte sig mistænkeligt i nærheden af iranerens bopæl og efterfølgende havde held til at stikke af fra politiet.

/ritzau/