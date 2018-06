Onsdag bliver en mand fremstillet i grundlovsforhør - mistænkt for at have voldtaget en kvinde i Rødovre.

Politiet holder i øjeblikket kortene tæt ind til kroppen og vil derfor på nuværende tidspunkt ikke sige mere om, hvad anmeldelsen mere konkret går på. Kun, at man har fået en anmeldelse om en mulig voldtægt et sted i Rødovre, og at man har anholdt en mand i sagen.

Den mistænkte bliver fremstillet i løbet af onsdag formiddag.

Grundlovsforhøret foregår for lukkede døre, hvorfor politiet ikke har flere kommentarer lige nu.

Vi efterforsker lige nu sag om voldtægt af en kvinde i Rødovre. Vi har anholdt en mulig gerningsmand. PT ikke yderligere #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) June 13, 2018

Den mistænkte mand vil blive fremstillet i retten senere i eftermiddag. Anklagemyndigheden vil begære at det sker bag lukkede døre og har derfor ikke yderligere kommentarer før efter retsmødet #anklager https://t.co/juT3ucK2k9 — Vestegnens anklagere (@VestegnAnklager) June 13, 2018

Opdateres...