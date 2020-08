Siden 2. januar har politiet efterlyst 39-årige Morten Baldur Karrebæk Pust, og nu gør de det igen. Han er nemlig som forsvundet fra jordens overflade.

Københavns Vestegns Politi mistænker, at han er en af de tre gerningsmænd, der klokken cirka 01:55 på årets anden dag begik et hjemmerøveri i en lejlighed i Hvidovre.

De to øvrige mistænkte - to mænd på 21 og 34 år - blev fredag idømt fængsel på henholdsvis 15 og seks måneder.

'Heldigvis var der en nabo der hørte tumult fra lejligheden og alarmerede politiet, som kort efter ankom til stedet. Her kunne politiet anholde de to nu dømte,' skriver politiet i en pressemeddelelse.

Vestegnens Politi efterlyser den 39-årige Morten Baldur Karrebæk Pust, som er mistænkt for et hjemmerøveri i januar. Foto: Vestegnens Politi Vis mere Vestegnens Politi efterlyser den 39-årige Morten Baldur Karrebæk Pust, som er mistænkt for et hjemmerøveri i januar. Foto: Vestegnens Politi

Den ene dømte gerningsmand faldt under flugten fra lejligheden og blev derfor pågrebet kort efter politiets ankomst. Den anden fandt de ikke længe efter.

Men da Morten Baldur Karrebæk Pust fortsat er forsvundet, er han blot mistænkt for forbrydelsen.

Morten Baldur Karrebæk Pust beskrives som mand, dansk af udseende, 193 centimeter høj, muskuløs og har kort mørkt hår.

Han har et symbol tatoveret under venstre øje og har en større tatovering i grøn og rød på halsen under hagepartiet.

Desuden opfordrer politiet til, at man ikke henvender sig til ham, da han kan være farlig.

Kender du til hans færden, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes på 43861448.