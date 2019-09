En 27-årig mand, der er sigtet for drab på tre ældre mennesker, har siddet varetægtsfængslet siden 10. marts.

En 27-årig mand sidder lige nu varetægtsfængslet for drabet på tre ældre mennesker på Østerbro i København.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden 10. marts, og en dommer i Københavns Byret har onsdag besluttet at forlænge varetægtsfængslingen foreløbig til 20. september.

Retsmødet foregik gennem en videoforbindelse, da manden sad sammen med sin forsvarer i Vestre Fængsel.

Sagen startede, da en 81-årig kvinde blev fundet død i sit hjem på Vangehusvej 8. marts.

I den forbindelse blev den 27-årige mand anholdt og sigtet for hjemmerøveri og drab.

Der var frygt for, at flere beboere havde været udsat for lignende forbrydelser, og det fik politiet til at undersøge dødsfald i boligkomplekset helt tilbage til 2015.

Her mente politiet, at der i tre tilfælde var tale om drab begået af den 27-årige.

Han blev derfor sigtet for også at have dræbt en 80-årig mand og en 83-årig kvinde i samme boligkompleks.

Manden nægter sig skyldig.

20. september er der et nyt retsmøde i sagen, hvor en dommer skal tage stilling til fængslingsgrundlaget, hvis man piller teledata ud af vurderingen.

