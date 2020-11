Vanvidsbilisten Helmi Mossa Hameed kan være ude af fængslet om blot to år, hvis han dømmes.

Onsdag kørte han – muligvis påvirket af stoffer – sin sorte Passat op på et fortov i Valby.

Her ramte han en mor og hendes datter på blot fem år. Den lille pige døde, mens moren blev kvæstet. Bagefter stak han af, men er nu varetægtsfængslet.

»Et forsigtigt bud på en dom vil være et sted i spændet to til tre års fængsel. Af gode grunde bedømmes et uagtsomt drab jo ikke nær så strengt som et forsætligt forhold. Men det er selvsagt skærpende, hvis der i påvirket tilstand er kørt helt uforsvarligt,« siger professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard.

B.T. har talt med to andre strafferetseksperter fra universitetsverdenen, som stemmer i med samme vurdering – dog uden for direkte citat.

Typisk vil der være mulighed for, at en dømt vanvidsbilist kan prøveløslades efter at have afsonet to tredjedele af straffen.

I så fald kan Helmi Mossa Hameed med god opførsel i fængslet sikre sig, at han ikke kommer til at sidde inde i mere end to år.

Trafikdrabet har vakt bestyrtelse.

21-årige Helmi Mossa Hameed er sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, der har en strafferamme på op til otte års fængsel.

Strafferammen bliver dog i praksis ikke brugt, forklarer professor i strafferet Trine Baumbach fra Københavns Universitet.

»Strafferammen udnyttes kun fuldt ud, når det handler om manddrab og narkotika,« siger hun og fortsætter:

»Ikke mindst i sager, hvor børn er indblandet, er det simpelt hen så forfærdeligt og til at græde over. Men man skal huske, at det her – ud fra det, vi ved nu – ikke er et forsætligt drab. Hvis det var gjort bevidst, så ville han kunne blive dømt for manddrab, som kan give fængsel på livstid,« siger hun.

Folk har lagt blomster på Peter Bangs Vej i Valby for at mindes den femårige pige, der mistede livet efter at være blevet ramt af en mandlig flugtbilist.

Der er adskillige eksempler på domme på under to år for trafikdrab.

I 2012 fik en 26-årig mand 15 måneders fængsel for at have dræbt en 10-årig pige, da han overhalede indenom i et fodgængerfelt ved Forum i København.

Men der er også eksempler på strengere straffe: Den hidtil højeste straf, der er givet i en sag om et trafikdrab, er fra 2014. Her fik en 23-årig mand fire et halvt års fængsel for at køre en 46-årig kvindelig fodgænger ned med høj fart på H.C. Andersens Boulevard. Han var påvirket af stoffer.

Så sent som 2. oktober 2020 blev en 26-årig mand idømt tre års fængsel for i høj fart at torpedere en mindre bil ved Bogense på Fyn, hvor tre blev dræbt.

Manden var spirituspåvirket og kørte alt for stærkt og blev dømt efter straffelovens paragraf 241. Det er den samme paragraf, politiet sigter Helmi Mossa Hameed efter.

Politisk stilles der krav om en yderligere skærpelse af loven.

»Vanvidskørsel skal som minimum give fem års fængsel, men man bør bruge hele strafferammen i en sag som den fra Valby,« siger retsordfører hos Dansk Folkeparti Peter Skaarup.

Ifølge retsordfører for Socialdemokratiet Jeppe Bruus er regeringen allerede i gang med stramninger.

»Ham, der slog tre mennesker ihjel ved Bogense, fik tre års fængsel. Det er for lidt. Derfor vil vi hæve normalstraffen. Udfordringen er, at dommene for vanvidsbilisme falder i den lave ende. De skal simpelthen højere op. De er for milde i forhold til forbrydelsen,« siger han.

Det lyder som noget, man har hørt før. Hvad vil I gøre konkret?

»Vi vil gå ind i loven og skrive, at straffene skal være højere. Det skal dommerne følge,« siger Jeppe Bruus.

Professor Jørn Vestergaard fortæller, at strafniveauet for trafikdrab allerede er skærpet ad flere omgange på grund af konkrete sager, hvor straffene efter politikernes opfattelse var for milde.

»Det er blandt andet sket ved at angive niveauet for strafudmålingen i lovbemærkningerne,« siger Jørn Vestergaard.

Helmi Mossa Hammed er også sigtet for en række andre forhold, herunder for at have opbevaret falske pengesedler og været i besiddelse af hash og kokain. Men de ryger ikke oven i en eventuel straf for uagtsomt manddrab én til én.

»Der er ikke praksis ved danske domstole for at udmåle straffen for hvert enkelt forhold og derefter lægge det hele sammen,« siger professor Jørn Vestergaard.