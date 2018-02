Ved et røveri i Brovst blev en kunde stukket i maven med en kniv. Nu har den formodede gerningsmand meldt sig.

Aalborg. Efter godt et døgn på flugt har en 24-årig mand, der er mistænkt for et røveri i Brovst tirsdag, selv henvendt sig til politiet.

Det oplyser DR Nordjylland.

Tirsdag blev SuperBrugsen i Jernbanegade udsat for et røveri af en gerningsmand, der truede med en kniv. Da en kunde forsøgte at stoppe røveren, blev han stukket i maven med kniven.

Efterfølgende blev offeret kørt til behandling på Aalborg Universitetshospital, hvor han hurtigt blev meldt uden for livsfare.

Politiet mener, at der var tale om samme gerningsmand, som få minutter tidligere forsøgte at begå røveri mod en nærliggende Fakta. Hans forehavende mislykkedes dog, da forretningen er pengeløs.

Først på aftenen tirsdag meldte politiet ud, at man mente at vide, hvem gerningsmanden var. Samtidig offentliggjorde man fotos fra overvågningskameraet i SuperBrugsen.

Onsdag ved 14-tiden dukkede den mistænkte så op på politigården i Aalborg.

- Han kom alene og havde ingen advokat med, fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Onsdag eftermiddag vil han kort blive afhørt, men først torsdag formiddag vil politiet foretage en grundigere afhøring af den 24-årige, når hans advokat er til stede.

Ved middagstid vil han efter planen blive fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for røveri og forsøg på røveri.

/ritzau/