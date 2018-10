64-årige Bent Ovesen er væk. Pist væk.

Ikke siden han for et år siden fik massiv mediebevågenhed - mistænkt og efterlyst for mordet på sin kone, 61-årige Aase Ovesen - har han vist sig for offentligheden.

Hans totale forsvinden står ellers i skærende kontrast til den indsats, der bogstavelig talt er sat i søen for at finde ham.

Flere storstilede politieftersøgninger til vands - og til lands og i luften - samt efterlysning via Interpol har intet kastet af sig.

Sporene, som politiet hidtil har arbejdet ud fra, er i dag gået kolde, og eftersom der ikke har været aktivitet på Bent Ovesens bankkonto, siden den dag han forsvandt, er han nu blevet erklæret ‘økonomisk død’.

Det skriver JydskeVestkysten.

Over for avisen fortæller Frede Nissen, der er efterforskningsleder på sagen ved Sydøstjyllands Politi, at man fortsat leder efter Bent Ovesen, men at det ser svært ud:

»Vi arbejder på sagen med de oplysninger, vi får ind. I øjeblikket er der ikke noget afgørende nyt. Vi ved af gode grunde ikke, hvor han er henne, men vi frygter, at han har gjort skade på sig selv. Derfor har vi ledt i flere havne blandt andet omkring Fredericia og i Lillebælt. Det sker ikke tit, at en mand forsvinder fra jordens overflade på den her måde,« siger efterforskningsleder Frede Nissen til JydskeVestkysten.

Drabsefterforskningen påbegyndte den 28. oktober 2017, efter Aase Ovesen af sine døtre blev fundet død i hendes og Bents hjem.

En obduktion fastslog senere, at Aase Ovesen blev slået ihjel den 26. oktober om aftenen eller natten til den 27. oktober.

Kort efter efterlyste politiet parrets brune Ford Mondeo, og to dage senere - den 30. oktober - oplyste de, at Bent Ovesen var mistænkt for drabet.

Den 13. november blev Bent Ovesen fængslet in absentia og efterlyst via Interpol.

Fordi Bent Ovesens konto siden konens drabsdag har stået urørt hen samt det faktum, at Bent Ovesen aldrig er blevet set eller fundet, mistænker politiet, at han har gjort skade på sig selv. Derfor har man heller ikke de store forhåbninger om at finde Bent Ovesen, meddeler politiet over for JydskeVestkysten.