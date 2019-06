Retten i Helsingør hartirsdag forlænget varetægtsfængslingen af 54-årig mand i drabssag fra Tisvildeleje.

Retten i Helsingør aflyste tirsdag formiddag et planlagt retsmøde, hvor en 54-årig drabssigtet mand ellers efter planen skulle have forsvaret sig over for en dommer.

Manden er sigtet for natten til 30. april at have dræbt læge Charlotte Asperud i hendes hjem i Tisvildeleje. Asperud blev dræbt med adskillige slag mod hovedet.

Da klokken blev 9.15, og retsmødet efter planen skulle gå i gang i rettens retssal E, var hverken forsvarer, anklager eller dommer dukket op.

- Den sigtede har valgt frivilligt at lade sin varetægtsfængsling forlænge, og det er den blevet i fire uger, fortæller politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands til Ritzau.

Den sigtede har siddet fængslet siden 14. maj, hvor han blev anholdt efter længere tids intensiv efterforskning. Det skete i et lukket grundlovsforhør af hensyn til politiets videre efterforskning.

Ved den lejlighed oplyste hans forsvarsadvokat, at manden nægter sig skyldig i sigtelserne mod ham, som drejer sig om drab og forsøg på røveri.

/ritzau/