Politiet har nu anholdt den mand, der har været efterlyst i forbindelse med knivoverfaldet i Ballerup lørdag.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Den 35-årige mand er mistænkt for at have overfaldet en mor og hendes datter på Hold An Vej i Ballerup lørdag formiddag.

Her blev en 42-årig mor og hendes 11-årige datter helt umotiveret overfaldet og stukket.

AFLYSNING: Manden er nu anholdt. Tak for hjælpen #politidk https://t.co/a7HxzDeQx0 — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 4, 2020

Moderen fik et knivstik, mens datterens fik et mere overfladisk snit.

De blev begge behandlet på sygehuset. Datteren er udskrevet, men moderen er fortsat er indlagt.

Efter overfaldet blev manden efterlyst af både Vestegnens og Københavns Politi. Han blev beskrevet som »psykisk ustabil.«

Mor og datter blev tilsyneladende helt tilfældige ofre.