Dommer skulle torsdag have taget stilling til, om fængsling af en norsk statsborger skulle forlænges.

I sagen om et påstået iransk attentatforsøg i Ringsted har en mistænkt valgt at acceptere, at hans fængsling forlænges.

Det oplyser henholdsvis senioranklager Søren Harbo og mandens forsvarer, Allan Lund Christensen, skriftligt til Ritzau. Fængslingen forlænges til 13 december.

- Det skyldes især en vurdering af, at mulighederne for klienten ser bedre ud om en uge, skriver forsvareren i en sms.

Det var planen, at en dommer i København torsdag skulle have vurderet, om der fortsat var grund til at holde den 39-årige norske statsborger med iransk baggrund bag tremmer.

Men retsmødet torsdag er aflyst.

For en måneds tid siden besluttede en dommer i Københavns Byret, at manden skulle forblive bag tremmer.

Der er en begrundet mistanke om, at den 39-årige skal have deltaget, da et politisk motiveret drab blev forberedt.

I Ringsted skal manden have fotograferet det sted, hvor lederen af en oprørsbevægelse bor, har PET oplyst.

Manden nægter sig ifølge sin forsvarer skyldig.

PET's nervøsitet for den truede leder af organisationen ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz) i Ringsted førte til, at politiet 28. september greb ind og i flere timer lukkede trafikken til og fra Sjælland.

I dagene forud skal den 39-årige have nærmet sig oprørslederens hjem, hævdes det. Det skete som led i en iransk efterretningstjenestes planlægning af likvideringen, lyder påstanden.

Ifølge israelsk presse fik PET bistand af den israelske efterretningstjeneste Mossad i forbindelse med sagen, hvor den 39-årige blev anholdt i Göteborg 21. oktober.

Først ni dage senere valgte PET at fortælle om baggrunden for den storstilede sikkerhedsoperation og om anholdelsen.

ASMLA kæmper for selvstændighed i Ahvaz i det sydvestlige hjørne af Iran.

Netop i Ahvaz blev der i slutningen af september foretaget et blodigt angreb mod en militærparade. 25 blev dræbt. Straks efter sagde regimet i Teheran, at personer i blandt andet Danmark var ansvarlige.

Flere steder i Europa har bevægelsens folk været under angreb. I Holland blev en ASMLA-leder skudt og dræbt i november sidste år, og det førte til udvisning af to iranske diplomater.

/ritzau/