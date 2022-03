»Stik ham,« skulle han have sagt. Flere gange.

I slutningen af marts indtager en 26-årig mand så anklagebænken i en sag om trusler. Selvsamme mand blev for nylig anholdt i en sag om knivstikkeri på Christiania. Et knivstikkeri, som politiet efterforsker som en drabsforsøg.

Sagen med truslerne stammer fra november 2020, hvor den 26-årige i fællesskab med en anden skulle have truet en mand i en sådan grad, at som beskrevet i anklageskriftet »var egnet til at fremkalde en alvorlig frygt for pågældendes liv, helbred eller velfærd«.

Mens den 26-årige er altså er tiltalt for gentagne gange at have sagt »stik ham«, skulle hans makker have sagt noget a la: »Skal du komme til skade?«

Makkeren skulle desuden have taget hånden ind under sin jakke, som om han var ved at hive en genstand frem.

Og så skulle han være løbet efter sagens offer, som forsøgte at flygte.

De påståede trusler skulle være fundet sted ved Overgaden Oven Vandet på Christianshavn – ikke langt fra det sted, hvor et formodet drabsforsøg fandt sted 6. marts i år.

Denne morgen modtog politiet en anmeldelse om knivstikkeri ved Fredens Ark. Lige i hjertet af Christiania.

På stedet var 40-årig mand fundet med to knivstik i brystet.

På stedet var 40-årig mand fundet med to knivstik i brystet. Straks blev han hastet til Rigshospitalet. Og han overlevede.

Senere samme dag kunne politiet så anholde en 34-årig, som blev sigtet for at stå bag det, som politiet betegner som en drabsforsøg.

Da han dagen efter blev fremstillet i grundlovsforhør, nægtede han sig skyldig.

I sigtelsen mod ham fremgik det, at han var mistænkt for i forening med flere ukendte gerningsmænd og en kendt at have forsøgt at komme den 40-årige til livs.

Den mand, som i sigtelsen blev omtalt som »kendt«, er identisk med den 26-årige.

Han blev et par dage efter knivstikkeriet på Christiania efterlyst offentligt at Københavns Politi, og omtrent en halv time senere dukkede han så op på politistationen i Thisted for at melde sig selv.

Den efterfølgende dag besluttede dommeren ved at grundlovsforhør at varetægtsfængsle ham i 21 dage.

Han får dog et kort afbræk, når han 30. marts skal møde i retten i trusselssagen.