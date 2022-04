Trods en efterlysning med både billede og navn er det ikke lykkedes Nordjyllands Politi at anholde den 35-årige Stefan Tahir Gaardboe Danielsen, som er mistænkt i en sag om drabsforsøg.

Derfor beder politiet endnu en gang offentligheden om hjælp til at finde den mistænkte, som blandt andet kan kendes ved at have tatoveret 'LTF' på halsen.

Den 35-årige er mistænkt for at være involveret i et brutalt overfald på Abildgårdsvej i Frederikshavn 2. marts klokken 00.47.

»Her blev en 25-årig frederikshavner stukket med kniv og slået i hovedet med et slagvåben,« siger lederen af politiets efterforskning af sagen, politikommissær Peter Skovbak.

I sagen er der i forvejen tre anholdte og fængslede, som er sigtet for forsøg på manddrab.

»Vi mistænker den 35-årige for at have taget del i denne meget alvorlige forbrydelse. Og han skal pågribes, så han kan blive stillet til regnskab for sine handlinger,« lyder det fra Peter Skovbak.

Efterforskere fra Efterforskningscenter Frederikshavn har i flere uger ledt intenst efter den mistænkte, men uden resultat. Og med den nye offentlige efterlysning opfordres ikke bare nordjyder til at holde udkig efter den mistænkte.

»Vi ved, at han er tilmeldt en adresse i Aalborg, men det er også sandsynligt, at han kan have taget ophold andre steder, for eksempel i København, hvor han har relationer. Hvis man ved, hvor han er – eller har andre oplysninger i sagen – så skal man straks ringe 114,« siger Peter Skovbak.

Den efterlyste er 183 centimeter høj, almindelig af bygning, lys i huden og har lyst, kort hår. Ud over 'LTF' tatoveret på halsen har han øvrige tatoveringer på armene.