Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Der er sket noget forfærdeligt, som ikke skulle være sket,« sagde han, da han en novemberdag i 2016 lod sig indlægge på psykiatrisk afdeling.

Men han ville ikke sige, hvad der var sket.

Fem og et halvt år senere blev den nu 29-årige mand sigtet for at stå bag det brutale knivdrab på Louise Borglit.

I dokumentarserien 'Nogen ved noget om Louise Borglit' retter journalisterne Bo Weile Norström og Jesper Vestergaard kikkerten mod politiets hovedmistænkte i sagen om det grusomme og umiddelbart umotiverede drab på den gravide kvinde i Elverparken i Herlev 4. november 2016.

Og i kikkerten får de øje på nogle papirer, der kortlægger politiets fokus på den mistænke i tiden efter drabet.

Allerede på drabsaftenen 4. november 2016 var han i søgelyset.

Her havde hans naboer rettet bekymret henvendelse til politiet om hans adfærd. En havde sågar direkte peget på ham som mulig gerningsmand til det dødelige knivstikkeri, der netop var begået i Elverparken.

Ved hans hjem blev betjente denne aften mødt af en afklædt og nervøs mand, der talte usammenhængende. Men det blev ikke vurderet, at han havde relevans for drabssagen, så de nøjedes med at konfiskere en pose kokain, sigte ham for besiddelse af narko og gå.

32-årige Louise Borglit blev stukket ned og dræbt, da hun luftede sin hund i Elverparken i Herlev. Foto: Søren Bidstrup Vis mere 32-årige Louise Borglit blev stukket ned og dræbt, da hun luftede sin hund i Elverparken i Herlev. Foto: Søren Bidstrup

Fire dage senere modtog politiet så atter en konkret henvendelse om manden.

Denne gang fra centerchefen ved Psykiatrisk Center Ballerup, der havde bemærket, at en patient passede på politiets beskrivelse af gerningsmanden til knivdrabet.

Signalementet stammede fra et vidne, der havde set gerningsmanden flygte fra parken.

Han var ifølge vidnet iført sort jakke, sorte bukser og sort kasket. Samme påklædning som den 23-årige mand, der netop – tre dage efter drabet – havde ladet sig frivilligt indlægge på den psykiatriske afdeling.

I forbindelse med sin indlæggelse havde patienten givet udtryk for, at han »ikke kunne skelne mellem, hvad der var rigtigt og forkert«.

Og at der altså var sket noget forfærdeligt.

Efter henvendelsen fra centerlederen skaffede politiet sig en ransagningskendelse og gennemgik den unge mands hjem.

Her blev det noteret, at lejligheden bar præg af, at der boede en psykisk uligevægtig person. Og at der lå både knive og tøj og flød.

Læs også Louises dødsskrig plager stadig kronvidne: Er i mit hoved hele tiden

27 minutter varede det, før politiet atter forlod adressen. Tomhændede.

Hvad der er sket i politiets efterforskning efterfølgende, er usikkert. Sikkert er det dog, at politiet først flere år senere skrider til anholdelse af den mistænkte.

Det sker i maj 2022. Næsten præcist fem og et halvt år efter den regnvåde og blodige novemberaften, der blev Louise Borglits sidste.

Under grundlovsforhøret bliver flere af sagens detaljer fremlagt. Også henvendelsen fra centerchefen på Psykiatrisk Center Ballerup.

Ligeledes kommer det frem, at den dengang 23-årige mand, få dage inden Louise Borglit blev dræbt, kontaktede et psykiatrisk team og fortalte, at han havde det dårligt.

At han var presset og forpint – og ikke vidste, hvad han kunne finde på.

Netop denne dag fandt man ikke grund til at indlægge ham.

I dag sidder den 29-årige fængslet for et drabsforsøg begået i 2017 og varetægtsfængslet for drabet på Louise Borglit, der var i syvende måned, da hun døde.

32-årige Louise Borglit var syv måneder henne i sin graviditet, da hun blev myrdet med talrige knivstik i 2016. Foto: Privatfoto Vis mere 32-årige Louise Borglit var syv måneder henne i sin graviditet, da hun blev myrdet med talrige knivstik i 2016. Foto: Privatfoto

Han nægter sig skyldig i knivdrabet og afventer nu, at politiet rejser tiltale.

Fordi der er tale om en verserende sag, har Københavns Vestegns Politi ikke ønsket at stille op til interview. Hverken med B.T. eller i 'Nogen ved noget'.

Dokumentarserien kan ses på Discovery+. Tredje afsnit udkommer onsdag.