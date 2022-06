Lyt til artiklen

Københavns Politi går nu ud med både navn og billede på den mand, man mistænker for at stå bag knivstikkeriet på Peter Sabroes Gade onsdag aften.

Manden er identisk med 33-årige Phillip Denié Dahl Petersen. Og ifølge politiet er han farlig.

Man skal derfor ikke tage kontakt, hvis man støder på ham. I stedet skal man straks ringe til politiet på 1-1-2, lyder det.

Ved ankomst til gerningsstedet fandt patruljer to sårede mænd. En på 31. Og en på 35.

Sidstnævnte overlevede ikke, og den 31-årige er i kritisk tilstand, lyder seneste melding.

Afhøringer af vidner og en videooptagelse af selve knivstikkeriet sendte hurtigt politiet på sporet af en mulig gerningsmand, og onsdag formiddag opfordrede man ham således til at melde sig selv.

Hvilket han så åbenlyst ikke har gjort endnu. Derfor deler politiet nu hans navn og billede med offentligheden i håbet om at få ham lokaliseret.

»Vi havde håbet, at den formodede gerningsmand havde meldt sig selv, men det har ikke været tilfældet.«

»Nu beder vi offentligheden om hjælp, og jeg vil gerne understrege, at man hurtigst muligt skal kontakte politiet, hvis man ser den efterlyste, og ikke selv tage kontakt til ham,« siger politikommissær Robert Jensen.

Politiet har endnu ikke fastlagt, hvad der konkret førte til det voldsomme knivstikkeri. Men det har tidligere været fremme, at de tre involverede mænd forud for episoden havde et skænderi på et nærliggende værtshus.

Det er i øvrigt det foreløbige vurdering, at sagen ikke er banderelateret.

Den 31-årige Phillip Denié Dahl Petersen, som også går under kaldenavnet DD, er mistænkt for at stå bag et dødeligt knivoverfald på Sydhavnen. Foto: Politi. Vis mere Den 31-årige Phillip Denié Dahl Petersen, som også går under kaldenavnet DD, er mistænkt for at stå bag et dødeligt knivoverfald på Sydhavnen. Foto: Politi.

Phillip Denié Dahl Petersen er ifølge politiet 175 centimeter høj, dansker og almindelig af bygning.

Hans hår er kort, og hans venstre arm er tatoveret.

Tatoveringen, som starter på håndrykken med en kæde med kors eller vægt, dækker hele vejen op på overarmen.

Han var på gerningstidspunktet iført en mørkeblå hættetrøje og sorte bukser.