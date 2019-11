27-årig dansk mand blev anholdt fredag aften for at have dræbt kvinde i Sverige.

En 27-årig mand, der fredag aften blev anholdt for et drab begået i Sverige, er fundet død i en celle i arresthuset i Odense, oplyser politiet lørdag formiddag.

Manden, der er dansk statsborger, blev anholdt efter en længere biljagt på motorvejen hen over Fyn.

Han var mistænkt for at have dræbt en kvinde på 24 år i Hyllie ved Malmø. Meningen var, at han lørdag skulle fremstilles for en dommer i Retten i Odense, hvorefter det skulle afgøres, om han skulle udleveres til Sverige.

Fyns Politi siger lørdag formiddag, at man på nuværende tidspunkt ikke har flere oplysninger om sagen.

/ritzau/