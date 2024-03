En 36-årig mand mistænkes for at have været falsk bankmand. Han blev fængslet tirsdag.

Østjyllands Politi har tirsdag fremstillet en 36-årig mand i grundlovsforhør for angiveligt at være involveret i en lang række tilfælde af svindel af ældre.

Ved grundlovsforhøret valgte Retten i Aarhus at varetægtsfængsle manden i fire uger, fortæller anklagerfuldmægtig Sara Hyltoft.

Ofrene kommer både fra store dele af Jylland og Fyn, oplyste Østjyllands Politi til Ritzau tirsdag formiddag.

Den mistænktes rolle har angiveligt været, at han ringede til de ældre borgere - primært ældre kvinder - og udgav sig for at komme fra banken.

Her fortalte han dem, at de var ved at blive svindlet. De forurettede blev overtalt til at udlevere betalingskort, pinkode og kontanter til en person, som kort efter dukkede op på deres adresse.

Når betalingskort og pinkode var afleveret, blev der hævet store kontantbeløb i betalingsautomater tæt på de ældres bopæl ifølge Østjyllands Politi.

Samlet mistænker politiet, at der er svindlet for flere hundredtusinder kroner.

Politiet oplyser ikke, hvor mange forurettede, der præcist er i sagen, eller hvor mange forhold af bedrageri man mistænker den 36-årige for.

Men det fremgår, at svindlen er begået mellem 10. oktober og 29. december sidste år.

Den 36-årige blev anholdt natten til tirsdag af en cykelpatrulje i det centrale Aarhus.

Nærmere bestemt traf patruljen ham på Frederiksbroen klokken 04.07.

Østjyllands Politi har samarbejdet med de relevante politikredse om sagen, lyder det.

Den 36-årige mand nægter sig skyldig, oplyser anklageren.

Tirsdagens grundlovsforhør foregik for lukkede døre. Derfor kan Sara Hyltoft ikke oplyse yderligere om politiets beviser, eller hvad den sigtede eventuelt selv har forklaret.

/ritzau/