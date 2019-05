Tirsdag anholdt politiet en 38-årig mand, som formodes at have forsøgt at voldtage en kvinde 1. april.

Om aftenen 1. april blev en kvinde forsøgt voldtaget på Ishøj Strand, og siden har politiet forsøgt at finde gerningsmanden.

Tirsdag - næsten to måneder efter - kunne politiet anholde en 38-årig mand, som ifølge politiet står bag voldtægtsforsøget.

Det oplyser politiet onsdag i en pressemeddelelse.

Politiet fortæller desuden, at manden i et grundlovsforhør onsdag er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Det er sket for lukkede døre, hvorfor der ikke er mange oplysninger om sagen.

Det oplyses dog, at voldtægtsforsøget skal være sket på Ishøj Strand nær Skovvej nummer 100 den 1. april klokken 20.20.

I sagen har politiet tidligere bedt offentligheden om hjælp, og det takker politiet nu for.

- Som led i efterforskningen har vi tidligere udsendt en opfordring om at borgere, der måtte have gjort relevante iagttagelser, rettede henvendelse til os.

- På den baggrund har vi fået en række henvendelser fra borgere i området, og det takker vi for, udtaler vicepolitiinspektør Peter Malmose fra Københavns Vestegns Politi i pressemeddelelsen.

