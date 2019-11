Den unge mand, der var mistænkt for at have dræbt en ung kvinde i Sverige, er lørdag morgen fundet død i sin celle i arretshuset i Odense.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Torsdag aften blev en 24-årig kvinde fundet livløs i en bil i Hyllie i Malmø Kommune i Sverige.

Mistanken faldt hurtigt på en 27-årige dansk mand, som de svenske myndigheder udstedte en international arrestordre på.

Svenske kriminalteknikere arbejder i Hyllie i Malmø natten til fredag. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Svenske kriminalteknikere arbejder i Hyllie i Malmø natten til fredag. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Fredag aften kort efter klokken 19 fik Fyns Politi kontakt til manden, som dog ikke umiddelbart ville overgive sig.

Derfor jagtede patruljevogne ham på Den Fynske Motorvej i godt en halv time, før det lykkedes at få anholdt ham.

Manden skulle lørdag have været fremstillet i grundlovsforhør i Danmark med henblik på udlevering til Sverige, men lørdag morgen blev han altså fundet død i sin celle.

Fyns Politi undersøger i øjeblikket dødsfaldet nærmere, og derfor har de ikke yderligere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt.