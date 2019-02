Den 25-årige mand, som det marokkanske politi mistænker for at være bagmanden i sagen om dobbeltdrabet i Marokko, fastholder sin uskyld.

Det oplyser advokaten for den formodede bagmand, Kevin Zoller Guervos, efter et indledende retsmøde mandag eftermiddag.

»Han vil detaljeret forklare, hvorfor han ikke har noget med andre hovedpersoner i sagen at gøre. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det, men han tror på sig selv,« siger mandens advokat, Saad Sahli, til TV 2.

Advokaten oplyser også, at retssagen er hemmelig, forventes at tage mange måneder og vil foregå bag lukkede døre.

Den mistænkte bagmand i terrorsagen har schweizisk statsborgerskab og skal ifølge det marokkanske politi ikke have deltaget i selve drabene på 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland. Ifølge myndighederne skulle han i stedet have trænet de fire mænd, som man mistænker for drabene.

Manden er også mistænkt for at have rekrutteret eller forsøgt at rekruttere andre til at udføre terrorhandlinger i Marokko.

Til TV 2 fortæller mandens advokat, at hovedanklagen går på medvirken til at danne en gruppe og udføre et angreb.

Ifølge DR, som også følger retssagen i Salé nær den marokkanske hovedstad Rabat, erkender Kevin Zoller Guervos, at han kender tre af de mistænkte mænd, men afviser, at han har haft noget med drabene at gøre.

Siden de to turister fra Danmark og Norge blev dræbt på en vandretur i Atlasbjergene den 17. december 2018, har de marokkanske myndigheder sigtet mere end 20 personer i sagen.

Bjergsiden, som fører op til det område, hvor Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde Maren Ueland blev fundet døde. Vis mere Bjergsiden, som fører op til det område, hvor Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde Maren Ueland blev fundet døde.

Flere af de sigtede mistænkes for at have tilknytning til terrorgruppen Islamisk Stat.

De fire mænd, som er hovedmistænkte i drabene, har ifølge advokaten Saad Sahli også været for retten mandag.

Advokaten, som TV 2 og DR har talt med, forventer, at der kan gå op til et år, før der falder dom i den store retssag.