En yngre mand, der mistænkes for 'flere alvorlige overtrædelser af straffeloven', efterlyses nu.

Både med navn og billede.

Det er Nordjyllands Politi, der står bag efterlysningen af den 23-årige mand ved navn Johnny Engvardt-Bufas Jensen.

I en pressemeddelelse oplyser politikredsen, at man mener, den unge mand opholder sig 'et sted i Nordjylland', men det vides ikke hvor.

Den efterlyste mand beskrives som værende 183 centimeter høj og almindelig af bygning.

Han har derudover lyst/tyndt hår og blå/grønne øjne.

Det oplyses ikke nærmere i pressemeddelelsen, hvad den efterlyste mand er mistænkt for.

»Umiddelbart vurderes Johnny Engvardt-Bufas Jensen ikke at være farlig for borgerne, men undlad at kontakte ham og ring i stedet til politiet på 1-1-4,« lyder det.