Det var en mand iført kamouflageuniform, der mandag formiddag førte til, at politiet rykkede massivt ud på Østerbro i København.

Det viste sig dog efterfølgende, at der ikke var nogen fare på færde.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse mandag ved middagstid.

'Københavns Politi modtog mandag morgen klokken 09:18 en anmeldelse om en mand iført kamouflageuniform, der opførte sig mistænkeligt, nordøst for Østerport Station', lyder det i pressemeddelelsen, som fortsætter:

'Efter en massiv indsats blev den pågældende person lokaliseret, og der viste sig ikke at være grund til bekymring.'

Det var kort før klokken 10, at det blev meldt ud, at politiet var rykket ud til det, man betegnede som 'et mistænkeligt forhold'.

Hvad det nærmere dækkede over, ønskede politiet længe ikke at uddybe, men i forbindelse med aktionen blev blandt andet Østerport St. og Nordhavn St. lukket ned for togtrafik.

Billeder fra området viste, at politiet blandt andet var talstærkt til stede med tungtbevæbnede betjente ved Københavns Private Gymnasium.

Til Ritzau oplyste gymnasiet, at skoleelever fortsatte dagen som normalt trods politiet foran skolen.

Skolen oplyste videre, at den ikke er blevet orienteret om, hvad politiopbuddet skyldtes.

I pressemeddelelsen oplyses det nu, at politiaktionen blev iværksat straks efter anmeldelsen, og patruljer sendt til området for at søge efter den pågældende.

Aktionen er nu blevet afsluttet.

»Det kan selvfølgelig virke voldsomt, men vi tager alle anmeldelser alvorligt og agerer derefter,« siger ledende politiinspektør Peter Dahl i pressemeddelelsen.