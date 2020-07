Politiet undersøger torsdag formiddag et område ved Tisvildeleje.

Både hunde og efterforskere deltager.

Det oplyser Henriette Døssing, presse- og kommunikationskonsulent ved Nordsjællands Politi til B.T.

»Vi er oppe for at lave nogle undersøgelser, herunder noget sporsikring i forbindelse med et mistænkeligt forhold,« siger hun.

Hun oplyser, at de fik en anmeldelse fra en borger lidt før klokken 06.00.

Sporsikringen påvirker også togtrafikken i området.

Henriette Døssing kan ikke komme nærmere ind på, hvor politiet laver undersøgelserne, eller hvornår togtrafikken kører igen.

Opdateres...