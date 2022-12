Lyt til artiklen

Urets visere havde kun netop passeret midnat, da Københavns Politi rykkede ud til et såkaldt mistænkeligt forhold i det københavnske nordvestkvarter.

Hvad, man konkret var ude og undersøge, er for nuværende uvist. Men sikkert er det, at der blev afgivet to varselsskud fra politiets side.

Vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen kan lige nu ikke sige meget om politiets tilstedeværelse i området ved Frimestervej.

Han oplyser, at ingen er kommet til skade, og at politiet reagerede på en anmeldelse, der landede klokken 00.25.

For nuværende har han dog ikke yderligere kommentarer. Derfor er det også uvist, om der er anholdte.

Billeder fra området viser, at politiet var talstærkt til stede, og at et større område blev afspærret.

B.T. følger sagen.